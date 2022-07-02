Сирия: Израиль нанес ракетный удар по городу Тартус

Министерство обороны Сирии сообщило о том, что якобы израильские военные из акватории Средиземного моря нанесли ракетные удары — в результате обстрела ранены два человека.

Сирия в субботу обвинила Израиль в начале «воздушной агрессии» из акватории Средиземного моря, к западу от Триполи. Якобы израильские силы нанесли несколько ракетных ударов по югу города Тартус.

Сообщается, что ракетный удар привел к ранению двух гражданских лиц и некоторому материальному ущербу, доложило министерство обороны Сирии.

Курсор ранее писал, что США нанесли авиаудар в Сирии. США нацелились на Абу Хамзу аль-Йемени, который, по данным Центрального командования США (CENTCOM), был высокопоставленным членом связанной с «Аль-Каидой» террористической группировки «Хуррас ад-Дин». Он был сбит, когда ехал один на мотоцикле, говорится в заявлении американских военных.

Также сообщалось, что Израиль может разрешить Ирану перекачивать нефть в Сирию, но есть условие. Материал 12 канала появился, когда ожидается возобновление ядерных переговоров. Администрация президента США Джо Байдена пытается вернуться к соглашению и заявляет, что это будет лучший способ удержать Иран от получения ядерного оружия.

Кроме того, офицер сирийской разведки ранен в результате взрыва возле иорданско-израильской границы. Группа наблюдателей заявила, что причиной взрыва стала бомба, заложенная оперативниками в автомобиль. Сообщается, что затем поблизости была слышна стрельба.