Археологи нашли в Англии удивительную древнеримскую мозаику

Как рассказала археолог Антониетта Лерцречь, идет об уникальной находке. Важно еще и то, что эта древняя мозаика почти не пострадала от человеческой деятельности.

Археологи нашли прямо в центре Лондона большую древнеримскую мозаику. Это самая крупная мозаика из тех, которые были найдены за последние 50 лет. Раскопками занимались исследователи из Лондонского археологического музея.

Находка была выявлена прямо в центре британской столицы в ходе плановых раскопок, которые предшествуют строительству. Предполагается, что эта мозаика еще во времена Римской Британии украшала пол столовой.

Она была создана примерно 175-225 годами нашей эры. Для этого мастера использовали две панели, которые выложили миниатюрной плиткой. Мозаика изображает яркие цветы и геометрические фигуры.

Также под плитами найдена еще одна мозаика, более ранняя. Предполагается, что на вилле, где и находилась мозаика, не единожды меняли пол.

Ранее Курсор сообщал, что археологи обнаружили в Сербии странные захоронения, которые присыпали красной краской. Группа польских археологов обнаружила в Сербии два кургана диаметром в 40 метров. В них были найдены захоронения – небольшие погребальные камеры. В каждом захоронении находились останки умерших людей. Это было двое мужчин.

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