Тайные встречи проходили в разных странах.

Между представителями российской федерации* и Великобритании последние 18 месяцев проходили дипломатические переговоры, целью которых был вопрос глобальной безопасности на фоне войны, развязанной на территории Украины.

Об этом сообщает Sky News

Встречи, как сообщается в материале, проходили в Вене (Австрия) и Нью-Йорке (США) и других местах, в рамках закулисных дипломатических усилий. Темы, которые обсуждались на встрече, касались проблем безопасности, влияющих на Великобританию, а также международное сообществе, в частности дефицит зерна.

Ссылаясь на газету І, отмечается, что Британия не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны в Украине. Информацию также подтвердил высокопоставленный британский дипломат, который участвовал в некоторых из этих встреч.

"Курсор" писал ранее, что глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что дальнейшие действия российского диктатора владимира путина* в войне рф против Украины сложно предсказать. Возможно, он захочет бросить "еще больше сил в борьбу, чтобы доказать, что усилия в Украине того стоят".

Еще мы писали, что в британской разведке заявили о том, что российская армия теряет на войне в Украине большое количество солдат и планирует запустить еще одну мобилизационную волну, поскольку наступательный потенциал захватчиков находится на низком уровне, как и их боевой дух.

Напомним, что представители министерства обороны Великобритании допустили ошибку и отправили материалы с секретной информацией в африканскую страну Мали, которая состоит в тесных отношениях с российской федерацией.