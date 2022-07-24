ВМС Израиля потопили палестинское судно: опубликовано видео

ВМС Израиля открыли огонь по палестинскому рыболовному судну у побережья Рафиаха на юге Газы.
ЦАХАЛ заявил, что судно перевозило контрабандое оружие и взрывчатку ХАМАСу. Подозреваемые уплыли в Газу, а оружие было конфисковано.
Ночью в воскресенье палестинское судно вышло из Египта в направлении сектора Газа и вошло в запретную для рыболовства зону на юге Газы в нарушение инструкций по безопасности и директив Морского управления.
Солдаты ЦАХАЛа сделали предупреждение, и когда судно не ответило на призывы, ЦАХАЛ открыл огонь в соответствии с инструкциями. Судно затонуло. Подозреваемые, находившиеся на судне, вплавь добрались до Газы.
Напомним, что этой ночью вооруженное противостояние солдат ЦАХАЛа и террористов в Шхеме привело к смерти двух палестинских боевиков. Кроме того, девять арабов получили ранения. Пострадавших среди военных нет.
«Курсор» ранее писал, что КСИР заявил о разоблачении в Иране «израильской шпионской сети». Об обнаружении и ликвидации организованной на территории Ирана шпионской сети доложили боевики КСИРа. Они якобы обнаружили и конфисковали взрывчатые вещества, подготовленные для террористических операций.
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