В США 13 бизонов погибли в ДТП

13 бизонов были убиты или должны были быть подвергнуты эвтаназии после того, как их стадо было сбито грузовиком, попавшим в аварию с двумя другими транспортными средствами на темном шоссе Монтаны (США) недалеко от Йеллоустонского национального парка.

Об этом сообщает AP News.

Полуприцеп сбил зубра после наступления темноты в среду вечером, 28 декабря. Некоторые бизоны погибли в результате крушения, а другие были усыплены из-за серьезности полученных травм. По словам начальника полиции Майка Гавагана, ни в грузовике, ни в двух других автомобилях никто не пострадал.

Власти заявили, что расследуют причину аварии, которая произошла около 18:30 в среду на американском шоссе 191, к северу от города Уэст-Йеллоустоун. Город служит западным входом в Йеллоустонский национальный парк.

Полиция сначала заявила, что все три автомобиля сбили зубра, но позже сообщила, что это произошло только с грузовиком. Правоохранители утверждают, что скорость, возможно, не была фактором аварии, хотя «дорожные условия в то время требовали движения ниже установленного ограничения скорости».

По словам полицейского управления, зубры в этом регионе зимой часто собираются возле дорог, где им легче ориентироваться в условиях сильного снегопада. Животных бывает трудно увидеть ночью из-за их темно-коричневого цвета и из-за того, что их глаза не отражают свет, в том числе фары, как это делают глаза оленей.

«Мы регулярно имеем дело с дикими животными, которым наносят вред и убивают на дорогах в нашем районе из-за обилия диких животных в нашем районе и нашей непосредственной близости к Йеллоустонскому национальному парку. Мы всегда опечалены любым из этих инцидентов, особенно когда мы теряем так много животных», — говорится в заявлении полиции.

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