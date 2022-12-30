В Нетании перевернулся автомобиль: серьезно ранены трое людей

59-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с травмами головы и грудной клетки доставили в больницу Ланиадо.

В пятницу, 30 декабря, в Нетании произошла автомобильная авария, во время которой перевернулся автомобиль.

Об этом сообщает портал mivzaklive.co.il.

Отмечается, что инцидент случился на улице Симхи Эрлиха.

«Медики и парамедики MDA оказали помощь трем пострадавшим и эвакуировали 59-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с травмами головы и грудной клетки и еще двумя легкими травмами в больницу в Ланиадо», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.