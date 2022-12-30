В Нетании перевернулся автомобиль: серьезно ранены трое людей

В пятницу, 30 декабря, в Нетании произошла автомобильная авария, во время которой перевернулся автомобиль.
Об этом сообщает портал mivzaklive.co.il.
Отмечается, что инцидент случился на улице Симхи Эрлиха.
«Медики и парамедики MDA оказали помощь трем пострадавшим и эвакуировали 59-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с травмами головы и грудной клетки и еще двумя легкими травмами в больницу в Ланиадо», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.
Медики MDA и парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Бейлинсон с травмами головы и конечностей.
Ранее Курсор писал о том, что, в субботу, 17 декабря, 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна в Хайфе.
Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.
Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.
Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.
Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.