В США 5 раввинов подали в суд на штат из-за запрета абортов по соображениям свободы вероисповедания

Пять раввинов из нескольких еврейских конфессий входят в список религиозных лидеров штата Миссури (США), которые оспаривают запрет штата на аборты.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В иске, поданном в Окружной суд Сент-Луиса, религиозные лидеры обвинили законодателей в том, что они действовали в соответствии со своими личными религиозными убеждениями и нарушили принцип разделения церкви и государства, закрепленный в конституции штата Миссури.

«Я был очень горд тем, что у меня есть возможность присоединиться к этому судебному процессу, потому что я видел, как религиозные взгляды закрепляются в законах в Миссури и по всей стране. Я думаю, что это принципиально опасно для нашей демократии, для всех граждан, но особенно для нашей еврейской общины», — Махарат Рори Пикер Нейсс, исполнительный директор Еврейской общины.

Еврейские активисты были очень активными в оспаривании ограничений на аборты, введенных после отмены Верховным судом дела Роу против Уэйда в прошлом году. Во Флориде в июне синагога подала в суд на штат из-за закона об абортах, утверждая, что 15-недельный запрет на аборты «запрещает еврейским женщинам исповедовать свою веру без вмешательства правительства, а это нарушает их право на неприкосновенность частной жизни и свободу вероисповедания».

В сентябре три еврейские женщины участвовали в судебном процессе, поданном в Индиане, утверждая, что запрет штата на аборты нарушает Закон штата о восстановлении свободы вероисповедания. А в октябре три еврейки подали иск, чтобы заблокировать ограничения Кентукки на аборты по соображениям свободы вероисповедания, утверждая, что закон нарушает их способность практиковать еврейские представления о том, когда начинается жизнь, и препятствует возможности экстракорпорального оплодотворения, которое также разрешено Еврейский закон.

В штате Миссури религиозные лидеры сотрудничали с Национальным женским юридическим центром и организацией «Объединенные американцы за отделение церкви от государства» при составлении своего иска. Они стремятся отменить полный запрет на аборты, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.

Закон, который был написан в 2019 году, но вступил в силу после постановления Верховного суда из-за положения о «триггере», делает аборты уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок от пяти до 15 лет, и говорит, что поставщики могут лишиться медицинских лицензий.

«В иске сказано, что когда вы издаете закон о своих религиозных убеждениях, вы навязываете свои убеждения всем остальным и заставляете всех нас жить в соответствии со своими собственными узкими убеждениями. И это причиняет нам боль. Это лишает нас основных прав человека», — сказала Мишель Бэнкер, директор по репродуктивным правам и здоровью в Национальный женский юридический центр и ведущий адвокат по делу.

К Пикеру Нейссу, прошедшему обучение в ортодоксальной среде, присоединились три раввина-реформиста и один раввин-неконфессионал, работающие в синагогах штата Миссури: Джеймс Беннетт, Сьюзен Талве, Андреа Гольдштейн и Дуглас Альперт. Вместе они составляют 40% религиозных лидеров, подписавших иск.

После подачи иска в четверг утром в Сент-Луисе истцы из штата Миссури провели пресс-конференцию, а затем направились к зданию Гражданского суда.

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