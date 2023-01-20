82% израильтян считают, что евреи диаспоры должны совершить алию — опрос

Израильтяне воспринимают антисемитизм как более серьезную угрозу, поскольку 82% считают, что самое безопасное место для евреев — это Израиль.

Новый опрос, проведенный Центром еврейского воздействия в партнерстве с Группой геокартографических знаний об отношениях между Израилем и еврейской диаспорой, показывает, что почти 82% израильтян считают Израиль самым безопасным местом для евреев, поэтому евреи за пределами Израиля должны совершить алию.

Большинство израильтян также считают, что Закон о возвращении должен оставаться неизменным, несмотря на недавние призывы внести в него поправки. Однако 66,5% израильтян заявили, что считают, что евреи диаспоры не должны вмешиваться в дела Израиля.

Опрос, проведенный онлайн среди 500 израильских евреев в возрасте от 18 лет и старше в последнюю неделю декабря, проливает свет на то, как евреи израильтяне воспринимают отношения между Израилем и еврейской диаспорой.

Несмотря на текущую ситуацию с безопасностью в Израиле, израильтяне, по-видимому, воспринимают антисемитизм как более серьезную угрозу, поскольку 82% считают, что самое безопасное место для евреев — это сегодняшний Израиль.. Продольное сравнение этого вопроса показывает значительный рост этого мнения по сравнению с 76,2% в 2020 году.

58,8% респондентов согласились с тем, что диаспора выступает в качестве первой линии обороны Израиля от враждебных стране элементов. Однако, несмотря на важность диаспоры, выраженную в этом выводе, 66,4% израильтян считают, что диаспора не имеет права участвовать в израильских делах, поскольку они не живут в Израиле. Это ставит под сомнение динамику отношений между Израилем и диаспорой, поскольку ожидается, что последняя будет защищать Израиль извне, но при этом исключена из вмешательства в израильские дела, что в любом случае часто влияет на них.

Политически окрашенный вопрос о внесении поправок в пункт о внуках в Законе о возвращении также был затронут в опросе: 61,4% израильтян выразили обеспокоенность тем, что его изменение поставит под угрозу отношения между Израилем и его братьями из диаспоры.

Респондентам было предложено оценить влияние нового израильского правительства на отношения между израильским обществом и диаспорой и укрепит ли оно их в результате или оттолкнет их. Опрос показал, что 48% были уверены, что отношения станут отдаленными, причем вера была сильнее среди людей с высоким доходом и светских людей; 23,6% были уверены, что отношения станут ближе; в то время как 28,4% считают, что отношения останутся неизменными, и эта вера сильнее среди православного и ультраортодоксального населения.

Ранее Курсор писал о финансировании новых репатриантов: минфин выделил 20 миллионов шекелей. Государство обеспечило ваучеры для новых репатриантов, которые помогут им выучить иврит и облегчат адаптацию.

Курсор сообщал, что названо лучшее место в Израиле для новых репатриантов. Утверждается, что «репатриация и абсорбция являются важными проблемами, стоящими перед Израилем».

Напомним, согласно статистике, большинство новых репатриантов не являются евреями.