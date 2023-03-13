В США арестовали голого «путешественника во времени»

Задержанный говорит, что он родом с «Другой Земли».

Во Флориде (США) полиция арестовала 44-летнего Джейсона Смита, который гулял по улицам голым.

Об этом сообщает Kiro7.

Сразу несколько жителей города Палм-Бич обратились в местную полицию с жалобами на раздетого мужчину, бегающего по району люксовых ресторанов и пугающего толпы туристов. Джейдона оперативно задержали, но ничего адекватного он сказать не смог.

По его словам, он родом с «Другой Земли» и у него нет имени, прошлого и документов. Одежду на Другой Земле тоже носить не принято. Правоохранители установили его личность и оказалось, что это не «путешественник во времени», а обычный американец, которого уже неоднократно арестовывали.

Также «Курсор» сообщал, что у женщины после визита ко врачу произошли инсульт, остановка сердца и паралич.