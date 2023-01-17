В США арестовали кандидата от республиканцев за расстрел домов демократов

Кандидат в Палату представителей от Республиканской партии в штате Нью-Мексико был арестован в понедельник и обвинен в организации недавней стрельбы в домах четырех местных выборных должностных лиц.

Об этом сообщает Reuters.

39-летний Соломон Пенья был арестован полицией и обвинен в сговоре с четырьмя другими мужчинами, оплате их расходов на стрельбу по домам двух комиссаров округа и двух законодателей-демократов штата. Полиция заявила, что есть доказательства того, что Пенья произвел несколько выстрелов.

Пенья проиграл свои выборы в Палату представителей штата в ноябре действующему демократу, набравшему более 73% голосов. 15 ноября он разместил в Твиттере свою фотографию в толстовке с надписью «Сделаем Америку снова великой», флаг и «Трамп 2024».

Полиция заявила на пресс-конференции, что Пенья отрицал свое поражение на выборах и подошел к членам комиссии и законодателям в их домах, утверждая, что на выборах были замешаны фальсификации. Полиция заявила, что обвинение в стрельбе будет предъявлено большему количеству людей, а некоторые подозреваемые находятся под стражей.

Журналисты пишут, что 4 декабря в дом комиссара округа было произведено восемь выстрелов, а 11 декабря более 12 пуль попали в дом другого комиссара. 3 января три пули, выпущенные по дому представителя штата, пробили спальню ее 10-летней дочери.

«Полиция Альбукерке по сути обнаружила то, чего мы все боялись и подозревали, — что эти стрельбы действительно были политически мотивированы», — заявил на пресс-конференции мэр Альбукерке Тим Келлер.

«Курсор» сообщал, что американская делегация отказалась встречаться со Смотричем и Бен-Гвиром.