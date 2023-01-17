Американская делегация отказалась встречаться со Смотричем и Бен-Гвиром

Официальные лица США передали сообщение, что они отказываются встречаться с министром национальной безопасности и министром финансов.

Делегация из США, в которую входят сенаторы из Демократической и Республиканской партий, во вторник прибудет в Иерусалим и встретится с Нетаниягу, Лапидом и другими официальными лицами.

Об этом сообщает Walla.

Американский сенатор Джеки Розен дала понять израильским официальным лицам, что делегацию не интересует встреча с представителями религиозной сионистской партии и «Оцма Иегудит».

Делегация прибудет в Израиль впервые после создания нового правительства. Розен, сенатор-демократ от штата Невада, является сторонником Израиля и на протяжении многих лет принимала в Конгрессе множество произраильских законов.

Возглавляемая Розен делегация сенаторов состоит из законодателей, входящих в лобби «Авраамовых соглашений» в Сенате США. Лобби было создано одновременно с аналогичным лобби в Кнессете с целью содействия нормализации отношений между Израилем и арабским миром.

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