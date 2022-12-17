В США арестовали мужчину, который хотел присоединиться к неонацистам и поддерживал массовые расстрелы

В США задержали жителя Миннесоты Ривера Уильяма Смита, который боготворил стрелка, убившего пятерых человек в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс, и предположительно создавал арсенал автоматического оружия для использования против полиции.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По данным прокуратуры США, агенты ФБР арестовали 20-летнего мужчину в среду после того, как он купил три ручные гранаты и четыре автоматических шептала у информатора ФБР. Автошептало — это устройство, превращающее огнестрельное оружие в автоматическое.

Арестованный говорил информатору, что стрелок, убивший пятерых человек в ночном клубе ЛГБТК в прошлом месяце, был «героем», назвал чернокожих «агентами сатаны» и сказал, что готов вступить в бой с полицией «с доспехами и полными автомобилями». Также он выразил заинтересованность в присоединении к неонацистским военизированным группировкам.

Смит остался под стражей в пятницу и должен предстать перед судом во вторник.

«Единственный способ защитить общественность — действовать быстро и агрессивно. Этого элемента не хватало в предыдущем случае. Во многих смыслах это поучительная история для правоохранительных органов: нельзя упускать эти ранние сигналы», – сказал профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли.

Согласно судебным документам, Смиту было 17 лет, когда он выстрелил из автомата типа АК-47 в доме, где жил с бабушкой и дедушкой в ​​2019 году. Его бабушка, получившая легкую травму руки, сказала офицерам в то время, что взяла у Смита два пистолета и спрятала их в шкафу.

Бабушка и дедушка сказали полиции, что беспокоятся за свою безопасность, если Смита освободят из-под стражи. Правоохранители узнали, что в свое время мама Смита, жившая в Висконсине, купила огнестрельное оружие на ее имя и передала его сыну. Согласно документам, его дедушка также дал ему дробовик для стрельбы по тарелочкам.

Во время последующих обысков полиция обнаружила тактическое снаряжение, 15 полностью заряженных магазинов, полные банки с боеприпасами и сумку с водой и консервами. В письме под присягой ФБР также говорится, что электронные устройства Смита выявили поисковые запросы в Интернете об Адольфе Гитлере и видеозаписи убийств геев. На внешнем жестком диске были файлы о создании бомб.

В рамках соглашения об испытательном сроке Смиту было запрещено использовать или владеть каким-либо огнестрельным оружием, пока ему не исполнилось 19 лет. Менее чем через два года он накопил огнестрельное оружие и достаточно боеприпасов для стрельбы из полностью автоматического оружия.

Смит привлек внимание ФБР этой осенью после того, как он часто посещал стрельбище и стрелковый клуб в тактическом снаряжении, бронежилете и маске «Каратель», которая, по словам ФБР, использовалась правыми экстремистскими группировками для обозначения «последнее, что видит жертва».

Отставной полицейский, работавший на полигоне, связался с Национальным центром ФБР по борьбе с угрозами 27 сентября после того, как увидел, как Смит стреляет из-за построенной им фанерной баррикады и тренируется в быстрой перезарядке своего пистолета, согласно показаниям под присягой.

Согласно письменным показаниям ФБР, Смит сказал информатору, что он «за массовые расстрелы в целом», и что он хотел добавить ручные гранаты в свой тактический жилет. Он сказал, что это была часть личного арсенала, в котором была записка с проклятиями в адрес полицейских, спрятанная в его тактическом снаряжении.

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