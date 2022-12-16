В США раскрыли секретные документы по убийству Кеннеди

Национальный архив США раскрыл документы 1990 года, которые касаются деятельности Ли Харви Освальда и его связей в последние месяцы, включая контакты с КГБ.

В четверг в США опубликовали часть данных из секретного архива по делу об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года. Это не все документы, Белый дом еще удерживает тысячи различных материалов по соображениям национальной безопасности.

Национальный архив заявил, что в последнем выпуске было обнародовано в общей сложности 13 173 документа, и что 97 процентов записей теперь обнародованы. Эти документы в основном касаются обвиненного в убийстве Ли Харви Освальда, его жизни и действий непосредственно перед преступлением, а также его международных поездок и его контактов в течение недель, месяцев и лет.

В частности, был раскрыт документ 1990 года, где записан допрос бывшего офицера КГБ, который сказал, что Освальд был завербован КГБ после его побега в СССР, но его считали «немного сумасшедшим и непредсказуемым».

Офицер сказал, что КГБ больше не контактировал с Освальдом после того, как он вернулся в Соединенные Штаты, страдая от депрессии и тоски по дому, и КГБ «никогда не поручал ему убить президента Кеннеди».

Освальд был застрелен через два дня после убийства Кеннеди владельцем ночного клуба Джеком Руби, когда его переводили из городской тюрьмы.

Исследователи Кеннеди заявили, что остальные документы, хранящиеся в архивах, вряд ли содержат какие-либо громкие разоблачения или опровергают безудержные теории заговора об убийстве 35-го президента США.

Президент США Джо Байден предупредил в меморандуме, что «ограниченное» количество документов все равно будет удерживаться по запросу неуказанных «агентств». Предыдущие запросы исходили от Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований.

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