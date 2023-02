В США готовят к запуску ракету, которую напечатали на 3D-принтере

Недавно американские специалисты напечатали на 3D-принтере целую космическую ракету. Речь идет о ракете Terran 1 компании Relativity Space. Сообщается, что ракету планируют запускать на космодроме на мысе Канаверал.

Важно подчеркнуть, что дебютный старт ракеты планируется на февраль месяц, если предварительные пройдут испытания по плану. Сама компания Relativity Space пока не раскрывает официальную дату первого запуска.

Собственно, первая миссия Relativity будет называться GLHF (Good Luck, Have Fun – «Удачи, веселья») и станет ключевым тестом на запуск 33-метровой ракеты Terran 1 перед полетом с полезным грузом от клиента.

Сама ракета Relativity Space на 85% отпечатана на 3D-принтере. Известно, что это самый крупный объект, напечатанный на 3D-принтере, который существует и должен совершить орбитальный полет. Планируется также создание ракеты, которая на 95% будет опубликована на 3D.

Девять двигателей Aeon на первой ступени ракеты вместе с двигателем Aeon Vac на втором также отпечатаны на 3D-принтере. Они будут использовать жидкий кислород и природный газ, являющийся редкой комбинацией для ракетного топлива.

Getting ready for final ground tests, launch feeling real. At the doorstep. Photos from our technician team hard at work up high on the rocket. We are vertical again!! @relativityspace pic.twitter.com/0ANo0FywSc

— Tim Ellis (@thetimellis) February 6, 2023