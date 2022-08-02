Американская компания показала капсулу для туристических полетов в космос

05:15, Сегодня
Мировые новости, Технологии
земля планета фото
Фото: canva.com

Компания Space Perspective показала остаточный вариант капсулы, которая будет поднимать туристов на высоту 23 км над Землей.

Американская компания Space Perspective разработала специальную капсулу для космического туризма и представила окончательный вариант ее дизайна.

Об этом сообщает издание The Sun.

Капсула называется Spaceship Neptune, и она сможет подниматься с туристами на высоту в 32 км над поверхностью Земли. На ее борту расположена 360-градусная смотровая площадка. Вместительность капсулы — 8 человек. Полет будет длиться шесть часов.

В компании отмечают, что стоимость билета составляет 125 тысяч долларов.

С помощью телескопических камер капсулы туристы смогут увидеть Землю сверху. А еще капсулу обещают оборудовать Wi-Fi и баром с напитками.

Известно, что пробные полеты по космодрому во Флориде пройдут в 2024 году.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили физические изменения в мозолистом теле астронавтов – части мозга, которая соединяет два полушария органа и служит «коммуникационной сетью».

Еще мы писали, что исследователи сообщили об обнаружении радиосигнала из глубокого космоса, бьющегося как сердце. Радиовсплески, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды, что примерно в 1000 раз дольше, чем обычно.

Напомним, что удивительным изменениям подвергаются сосуды и кровь человека, находящегося в космическом пространстве.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Гиршин
ТЭГИ: