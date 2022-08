Американская компания показала капсулу для туристических полетов в космос

Американская компания Space Perspective разработала специальную капсулу для космического туризма и представила окончательный вариант ее дизайна.

Об этом сообщает издание The Sun.

Капсула называется Spaceship Neptune, и она сможет подниматься с туристами на высоту в 32 км над поверхностью Земли. На ее борту расположена 360-градусная смотровая площадка. Вместительность капсулы — 8 человек. Полет будет длиться шесть часов.

В компании отмечают, что стоимость билета составляет 125 тысяч долларов.

С помощью телескопических камер капсулы туристы смогут увидеть Землю сверху. А еще капсулу обещают оборудовать Wi-Fi и баром с напитками.

Известно, что пробные полеты по космодрому во Флориде пройдут в 2024 году.

Thousands of virtual flight tests, simulations, & analysis runs with cutting-edge technology from @Siemens & @awscloud resulted in the pioneering capsule & splash cone designs of Spaceship Neptune. Ride with us to the #edgeofspace! https://t.co/1plKHrB8nD pic.twitter.com/MqifkR1mLM

— Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 29, 2022