В США мать отбила пятилетнего сына от пумы во время прогулки

В округе Сан-Матео (штат Калифорния, США) женщина отбила пятилетнего сына от напавшей на него во время прогулки пумы.

Об этом сообщает ABC 7 News.

Вечером пятилетний мальчик по имени Джек гулял с матерью и дедушкой.

«Ребенок убежал вперед и своим неожиданным появлением на дороге напугал пуму. К счастью, это была юная особь», — рассказала тетя Джека Эми Вагнер. Животное повалило ребенка на землю и начало кусать его. Мать бросилась на помощь сыну, и пума отпустила мальчика.

Ставший очевидцем произошедшего сосед семьи Чед Коновер рассказал, что первым прибежал к месту происшествия.

«Они были довольно спокойны, когда я появился. Я спросил, все ли у них в порядке. Они сказали, что все хорошо, но нужно сообщить о произошедшем специалистам по дикой природе», — сказал журналистам Коновер.

В результате произошедшего на теле мальчика остались ушибы и раны от укусов. Его госпитализировали, но вскоре выписали из больницы.

«У него много шрамов и ушибов, особенно на лице. Рядом с глазом раздроблена кость. Его глаз распух. Врачи наложили ему швы’, — раскрыла подробности о состоянии ребенка Вагнер.

Местные жители сообщали, что видели пуму и раньше, но в Департаменте рыбных ресурсов и дикой природы заявили, что эти животные редко нападают на людей.