В США мощнейший шторм оставил миллион человек без света на Рождество

Зимний шторм обрушился на США 21 декабря, в результате чего 9 человек погибли и около миллиона остались без света.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ураган принес в США заморозки, шквальный ветер и сильный снегопад. Представитель дорожного патруля Канзаса сообщил о гибели трех человек в северо-центральной части штата. По словам правоохранителей, все три случая связаны с погодными условиями. Так, в Канзас-сити автомобиль из-за гололеда слетел с дорожной насыпи и перевернулся в речку.

Тем временем губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что из-за урагана в регионе погибли три человека, двое из которых попали в ДТП. Еще одного нашли на улице без каких-либо видимых травм, причину смерти установит вскрытие.

В Огайо, как сообщил губернатор Майк Девайн, четыре человека погибли в результате автомобильных аварий, связанных с погодными условиями, еще несколько человек получили ранения.

«У нас были лед, наводнения, снег, отрицательные температуры и все, что мать-природа могла обрушить на нас в эти выходные», — отметила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

Шторм продолжает движение через Средний Запад и Восток США, провоцируя гололеды и наводнения. Власти закрыли сотни миль дорог и отменили множество авиарейсов, чтобы предотвратить катастрофы.

Между тем метеорологи предупреждают, что шторм может превратиться в так называемый «бомбовый циклон», когда давление резко упадет, видимость упадет до нуля, а снег начнет засыпать США со скоростью 1,25 см в час.

Как сообщал Курсор, шторм Юнис оставил без электричества сотни тысяч людей в Великобритании.

Также Курсор писал о том, что ученые обнаружили вид шторма, который образуется только в одном месте на Земле.