В США на авиабазе Хилл разбился истребитель F-35: опубликованы видео

«Экипажи экстренной помощи как на базе, так и за ее пределами немедленно отреагировали», — сказали чиновники.

F-35 из 388-го истребительного крыла на авиабазе Хилл в штате Юта разбился на краю взлетно-посадочной полосы.

Авария произошла в среду около 18:15 по местному времени. Представители 388-го истребительного крыла подтвердили катастрофу, заявив, что она произошла на северном конце взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте 388-го истребительного крыла.

Они идентифицировали самолет как F-35 A Lightning II.

Footage of the F-35 crash in salt lake. Sometimes even one of the most expensive planes in the world can just drop out of the sky. pic.twitter.com/XMEm2D6hbL — ayden (@squatsons) October 20, 2022

«Экипажи экстренной помощи как на базе, так и за ее пределами немедленно отреагировали», — сказали чиновники.

Как позже заявило представительство подразделения, пилот смог катапультироваться и был доставлен в местный медицинский центр для осмотра. Причина крушения неизвестна и будет расследована.

A F-35 Lightning II fifth-generation fighter crashed in the U.S. The pilot managed to eject. pic.twitter.com/glDQC0dAfX — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2022

Подробностей о каких-либо травмах и их тяжести нет. Личности пилотов не разглашаются.

Представители базы заявили, что все еще работают над установлением причины катастрофы, но поблагодарили пилота за то, что он увел самолет от населенных пунктов.

Авиабаза Хилл – самое большое место расположения самолетов F-35 в США. Объект используется для мер по оценке оружия, обучения и испытаний, включающих другие типы самолетов. Это также большое материально-техническое депо для переоборудования и модернизации многих типов самолетов на вооружении Пентагона, а также выполнения ряда других важных функций для ВС США.

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