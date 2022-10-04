В США работники школы похвалили Гитлера – подробности скандала

В американской школе Сан-Диего еврейский школьник увидел на стене с положительными историческими лидерами фотографию Адольфа Гитлера, которую он попросил убрать, но получил отказ.

Ученик средней школы подошел к учительнице по имени Табита Берри и спросил, зачем на стену повесили фотографию нацистского лидера, а также попросил ее убрать. Ему ответили, что «Гитлер, возможно, делал некоторые плохие вещи, но у него также были сильные лидерские качества».

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на правозащитную организацию StopAntisemitism.

Ученик рассказал об этом своим родителям, что их шокировало. После этого его отец позвонил директору школы и пожаловался на эту ситуацию. Однако, вместо удаления фотографии и принесения извинений директор учебного заведения захотел выгнать еврейского школьника.

«После того, как молва о фотографии разошлась по школе, в результате чего другие семьи позвонили и потребовали удалить фотографию Гитлера, Табита Барри, наконец, удалила фотографию. Мы крайне обеспокоены тем, что школьная программа и учителя могут ассоциировать убийцу-геноцидиста с такими лидерами, как Мартин Лютер-Кинг-младший», – рассказали в правозащитной организации.

“Hitler may have done some bad things, but he also had strong leadership qualities» — Tabitha Barry, 7th grade teacher at Carmel Valley Middle School in San Diego Barry’s response was in reference to a student’s request to remove Hitler’s photo from a display of positive leaders pic.twitter.com/svMxD5lKDE — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 2, 2022

Ранее мы рассказывали, что в кампусе американского штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц с фразой «Белая гордость по всей стране». По словам президента Калифорнийского государственного университета в Сакраменто Роберта Нельсена, сотрудники колледжа убрали вывеску, чтобы ее почистить. Местная полиция уже начала расследовать этот инцидент.

«Мы должны постоянно и громко осуждать ненавистнические высказывания и символы ненависти. Это вызывает глубокую тревогу и вред, и не отражает заботливое сообщество, которым мы хотим и должны быть», – добавил Нельсен.

Также «Курсор» сообщал, что Барбра Стрейзанд вызвала споры твитом об «антисионизме».

Помимо этого, недавно *мид россии сравнило США с Гитлером.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!