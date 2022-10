В США работники школы похвалили Гитлера – подробности скандала

Ученик средней школы подошел к учительнице по имени Табита Берри и спросил, зачем на стену повесили фотографию нацистского лидера, а также попросил ее убрать. Ему ответили, что «Гитлер, возможно, делал некоторые плохие вещи, но у него также были сильные лидерские качества».

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на правозащитную организацию StopAntisemitism.

Ученик рассказал об этом своим родителям, что их шокировало. После этого его отец позвонил директору школы и пожаловался на эту ситуацию. Однако, вместо удаления фотографии и принесения извинений директор учебного заведения захотел выгнать еврейского школьника.

«После того, как молва о фотографии разошлась по школе, в результате чего другие семьи позвонили и потребовали удалить фотографию Гитлера, Табита Барри, наконец, удалила фотографию. Мы крайне обеспокоены тем, что школьная программа и учителя могут ассоциировать убийцу-геноцидиста с такими лидерами, как Мартин Лютер-Кинг-младший», – рассказали в правозащитной организации.

“Hitler may have done some bad things, but he also had strong leadership qualities» — Tabitha Barry, 7th grade teacher at Carmel Valley Middle School in San Diego

Barry’s response was in reference to a student’s request to remove Hitler’s photo from a display of positive leaders pic.twitter.com/svMxD5lKDE

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 2, 2022