Путин заявил, что россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной

По словам российского президента, россия ничего не потеряла в глобальной конфронтации с США из-за конфликта в Украине.

Россия все чаще подвергается санкциям, но при этом путин* уверяет, что его страна ничего не потеряла и только выиграла, определив новый суверенный курс, который восстановит ее глобальный воздействие. Путин не перестает воспринимать войну в Украине, которую он называет «специальной военной операцией», как поворотный момент в истории, когда россия* наконец-то освободилась от унижений, сопровождавших распад Советского Союза 1991 года.

Об этом пишет «The epoch times».

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, путин* отметил, что Запад терпит крах, а за Азией — будущее. Также российский президент в своей речи вспомнил и об Украине, когда зашла речь об экспорте зерна. На вопрос ведущего, было ли что-то потеряно в этом конфликте, путин* ответил, что россия* победила и выйдет из него обновленной и невредимой.

«Мы ничего не потеряли и ничего не потеряем», — сказал Путин.

Он отметил, что «все бесполезно, вредно и все, что мешает нам двигаться вперед, будет отвергнуто». Хотя он не стал отрицать, что конфликт вызвал «определенную поляризацию» как в мире, так и в россии*.

Ранее «Курсор» писал о том, что в кремле рассказали, будет ли ехать путин на Донбасс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!