В США назвали условие невторжения РФ в Украину

В американской разведке считают, что вероятность вторжения остается очень высокой, а предотвратить его могут лишь «огромные санкции».

На данный момент существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает The Guardian.

По словам Шиффа, сдержать от этого президента РФ Владимира Путина смогут лишь «невиданные санкции».

«Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины», — отметил Шифф.

На вопрос, считает ли он, что переговоры Путина и Байдена имеют шансы чтобы предотвратить дальнейшее вторжение, он заявил: «боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется».

«Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен это сделать, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его», — подчеркнул Шифф, добавив, что санкции — это именно то, что США нужно сделать вместе с союзниками.

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