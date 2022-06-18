В США обвинили TikTok в распространении российской пропаганды

Сенаторы отметили свою озабоченность тем, что TikTok «позволяет распространять провоенную пропаганду в российском обществе».

Группа сенаторов США пожаловалась генеральному директору TikTok Шоу Цзы Чу на то, что «его социальная сеть одобрила публикацию российской военной пропаганды, но запретила другие видео».

«Согласно последним сообщениям, TikTok разрешил российским государственным СМИ размещать на своей платформе опасный пропагандистский контент. Ни одна компания не должна оказаться в ситуации, когда она усиливает ложь российской федерации*, которая подпитывает общественную поддержку войны россии против Украины», — говорится в письме.

В письме добавляется, что «вводящий в заблуждение пророссийский контент, который наводняет платформу, не удаляется, создавая архив пропаганды».

Компания еще не получила письмо от сенаторов, но TikTok заявила, что ответит, как только получит.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!