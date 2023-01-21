В США огромный тунец сбросил за борт рыбака и утащил его

В американском штате Гавайи у побережья огромный тунец сбросил рыбака за борт яхты и утащил в неизвестном направлении.

Об этом сообщает New York Post.

Марк Ниттл рыбачил вместе с другом в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу. Около пяти часов утра он поймал тунца. «Это огромная рыба», — сказал мужчина, после чего тунец уронил его за борт на глазах у друга, который ничего не смог поделать. Ниттл мелькнул на поверхности воды, после чего исчез. Друг бросился за ним за борт, но так и не смог его найти.

Полиция и береговая охрана организовали поиски рыбака, но тунец мог утащить его далеко от яхты.

«Как правило, происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что все произошло на большой глубине», — заявил заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака.

Он подчеркнул, что, если тунец действительно утащил мужчину за собой, зону поиска определить сложно.

Тунец ахи может вырастать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов.

«Курсор» писал ранее, что ученые рассказали об открытии нового вида рыб с ярким окрасом, который живет возле Мальдивских островов. Он получил название Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью.