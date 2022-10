Найдена уникальная рыба, меняющая свой пол

Ученые рассказали об открытии нового вида рыб с ярким окрасом, который живет возле Мальдивских островов. Он получил название Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученый из Исследовательского института Австралийского музея в Сиднее Йи-Кай Теа рассказал, что зону в Индийском океане, простирающуюся на 150 метров в глубине, населяют неизвестные уникальные морские жители, неизвестные науке.

«Эта океаническая зона является неудобной для исследований. Здесь недостаточная глубина для подводных аппаратов и слишком большая для погружения людей с обычным снаряжением. Поэтому мы воспользовались особым снаряжением для подводного плавания, чтобы обнаружить этот новый вид необычных рыб», – рассказал он.

Cirrhilabrus finifenmaa, the Rose Veiled Fairy Wrasse, named ‘finifenmaa’ after the local Dhivehi word for rose, which also happens to be the Maldivian national flower. pic.twitter.com/5kT3VT581e

— nemo (@oceanic_dripp) September 29, 2022