Найдена уникальная рыба, меняющая свой пол

Ученые рассказали об открытии нового вида рыб с ярким окрасом, который живет возле Мальдивских островов. Он получил название Cirrhilabrus finifenmaa или сказочный губан с розовой вуалью.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученый из Исследовательского института Австралийского музея в Сиднее Йи-Кай Теа рассказал, что зону в Индийском океане, простирающуюся на 150 метров в глубине, населяют неизвестные уникальные морские жители, неизвестные науке.

«Эта океаническая зона является неудобной для исследований. Здесь недостаточная глубина для подводных аппаратов и слишком большая для погружения людей с обычным снаряжением. Поэтому мы воспользовались особым снаряжением для подводного плавания, чтобы обнаружить этот новый вид необычных рыб», – рассказал он.

Cirrhilabrus finifenmaa, the Rose Veiled Fairy Wrasse, named ‘finifenmaa’ after the local Dhivehi word for rose, which also happens to be the Maldivian national flower. pic.twitter.com/5kT3VT581e — nemo (@oceanic_dripp) September 29, 2022

Сказочный губан с розовой вуалью плавает среди коралловых рифов на глубине от 40 до 70 метров. В длину он вырастает от 7 до 8 сантиметров, но наиболее интересным его свойством является то, что он с возрастом меняет внешний вид и пол. Эти существа изначально рождаются самками, но после становятся самцами.

Cirrhilabrus finifenmaa получил такое название, потому что finifenmaa с мальдивского языка переводится как розовый. Это непосредственно связано с окрасом рыбы, а также этим словом обозначают национальный мальдивский цветок – розовую розу.

Вслед за другими видами губанов, эти рыбы меняют свой внешний вид и пол. После превращения в самцов их окрас становится еще более ярким.

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