В США отреагировали на решение путина разорвать ядерный договор

По словам Энтони Блинкена, Вашингтон по-прежнему готов «говорить об ограничении стратегических вооружений с россией в любое время».

Решение российской федерации* приостановить действие договора с Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях является «глубоко досадным и безответственным», но США остаются готовыми к обсуждению этого вопроса.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает агентство AFP.

«Мы по-прежнему готовы говорить об ограничении стратегических вооружений с россией в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях», — сказал Блинкен.

Как сообщал Курсор, во вторник, 21 февраля, во время обращения к федеральному собранию президент россии владимир путин объявил о приостановлении участия москвы в последнем договоре о контроле над вооружениями между двумя главными ядерными державами мира.

Свою речь глава кремля начал с того, что в рф сейчас непростое время, но он делал все, чтобы якобы решить военный конфликт мирным путем, но за его спиной готовился совершенно другой сценарий. По его мнению, это Запад развязал войну, а рф использует свою силу, чтобы ее остановить.

Диктатор считает, что война на территории Украины началась год назад «ради защиты людей и ликвидации угрозы неонацистского режима». Не обошлись и без заявлений о том, что Украиной руководят извне, а «киевский режим» намеренно затягивал время и отказывался от переговорного процесса, чтобы усилить атаки на Донбассе по мирным гражданам.

Позже у Зеленского поставили «диагноз» путину на фоне его речи перед федеральным собранием.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!