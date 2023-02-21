У Зеленского поставили «диагноз» путину на фоне его речи перед федеральным собранием

Владимир путин выступает с телеобращением к парламенту, которое длится уже более часа.

Выступление президента россии владимира путина* перед российской политической и военной элитой во вторник показало, что он потерял связь с реальностью, заявил старший помощник президента Украины.

Об этом пишет Reuters.

«Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве», — заявил политический советник Михаил Подоляк.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

Он также написал в твиттере, что «путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что россия находится в безусловном «таежном тупике». И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде «нацисты, марсиане и теории заговора»… Sic transit gloria mundi путина в парламенте россии…»

Антон Геращенко, советник МВД Украины, опубликовал в Telegram критику части выступления владимира путина сегодня утром, где он хвастался рекордным урожаем зерновых в россии. Геращенко писал: «Наглец заявил, что в прошлом году российские аграрии собрали «рекордный урожай». А о том, что это украденное украинское зерно, которое товарными поездами везли в рф, он застенчиво умолчал».

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