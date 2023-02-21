У Зеленского поставили «диагноз» путину на фоне его речи перед федеральным собранием

Выступление президента россии владимира путина* перед российской политической и военной элитой во вторник показало, что он потерял связь с реальностью, заявил старший помощник президента Украины.
Об этом пишет Reuters.
«Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве», — заявил политический советник Михаил Подоляк.
Он также написал в твиттере, что «путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что россия находится в безусловном «таежном тупике». И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде «нацисты, марсиане и теории заговора»… Sic transit gloria mundi путина в парламенте россии…»
Антон Геращенко, советник МВД Украины, опубликовал в Telegram критику части выступления владимира путина сегодня утром, где он хвастался рекордным урожаем зерновых в россии. Геращенко писал: «Наглец заявил, что в прошлом году российские аграрии собрали «рекордный урожай». А о том, что это украденное украинское зерно, которое товарными поездами везли в рф, он застенчиво умолчал».
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