В США почтальон разбогател после спасения котенка

Курьер услышал крики попавшего в ловушку животного во время работы.

В США почтовый служащий Джозеф Вальдхерр из Вашингтона объяснил свой выигрыш в лотерею в размере 717 500 долларов удачным спасением котенка.

Об этом пишет New York Post.

Курьер из Такомы пришел на работу, чтобы забрать почту и посылки для доставки, когда услышал крики попавшего в ловушку животного. Он не смог определить местонахождение маленького существа, но, вернувшись на следующий день, снова услышал мяуканье. Ему удалось найти пушистого котенка, который оказался запертым в тесном пространстве.

Американец положил животное в карман своей толстовки и разрешил ему дремать до конца своей смены. После успешного спасения котенка Вальдхерр почувствовал себя на подъеме, и по дороге домой решил зайти в магазин, чтобы купить билет лотереи Hit 5.

"У меня сегодня счастливый день. Возможно, мне стоит купить лотерейный билет", — сказал тогда почтальон.

Через несколько дней Вальдхерр вместе с женой проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл 717 500 долларов. Главной причиной своего выигрыша мужчина считает спасение котенка, которого они с женой решили оставить у себя и назвали Персиком. Часть выигрыша он планирует сохранить, а остальное использовать для помощи своим родителям на пенсии и совершить пожертвования на благотворительность.

Ранее "Курсор" писал о том, что американка сорвала крупнейший джекпот в лотерее, изменив ставку в последнюю минуту.