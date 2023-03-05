В США подтвердили 66 случаев смерти детей в Гамбии, употреблявших сиропы от кашля

Согласно исследованию Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), имеется вероятность того, что сиропы от кашля могут быть связаны со смертью детей в Гамбии.

Об этом говорится в отчете CDC.

Согласно проведенному исследованию Центра контроля и профилактики заболеваний США и гамбийских ученых, возможно, что загрязненные сиропы от кашля, импортированные в Гамбию, привели к смерти 66 детей из-за острого поражения почек. В новом исследовании также утверждается, что загрязненные токсинами лекарства, импортированные в Гамбию, могут вызывать острое поражение почек у 78 детей.

Около 70 человек, в основном детей до двух лет, погибли в период с июня по сентябрь 2022 года в Гамбии, и, как предполагается, причиной этого стал загрязненный сироп от кашля, импортированный в страну. Четыре дополнительных случая смерти были зафиксированы после этого.

Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели расследование, изучив медицинские досье и проведя интервью с родителями и опекунами. Они предположили, что токсины, обнаруженные в сиропе от кашля, стали причиной острого поражения почек у 78 детей. Широкое распространение случаев заболевания и отсутствие заболевания среди взрослых подтверждают наличие токсина в лекарстве. В Гамбии уже были отмечены случаи отравления диэтиленгликолем или этиленгликолем, но это первый случай отравления импортными лекарствами, а не отечественного производства.

«Этот случай отравления подчеркивает потенциальные риски для общественного здоровья, связанные с ненадлежащим управлением качеством при экспорте фармацевтических препаратов» , — говорится в отчете.

В октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения оповестила о том, что четыре сиропа от кашля, произведенные индийской компанией Maiden Pharmaceuticals Ltd, содержали диэтиленгликоль или этиленгликоль — известный токсин. Впервые была установлена связь между лекарствами и смертью детей. Компания Maiden отрицает, что ее препараты стали причиной смертей в Гамбии, а индийское правительство заявило, что при тестировании сиропов не было обнаружено загрязнения. Производство на заводе было остановлено в октябре, но компания сейчас пытается возобновить работу.

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