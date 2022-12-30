Минздрав расследовал смерть ребенка в больнице в Нетании: что известно

Комиссия, расследовавшая трагический случай гибели девочки во время родов в больнице Ланиадо выявила, что ребенок умер в результате врачебной ошибки.

В прошлом году младенец умер во время родов в больнице Ланиадо в Нетании. Это одно из самых популярных родильных отделений Израиля.

Министерство здравоохранения, проводившее расследование трагического случая, выявило серьезные недостатки в работе больницы.

Согласно отчета минздрава, больница виновна в невыполнении анализов, плохой регистрации, также были зафиксированы явные признаки дистресса, которые не лечили.

36-летняя женщина поступила больницу для проведения кесарева сечения, ранее она уже перенесла такую ​​операцию в Ланиадо. Состояние малышки было уже опасным в момент поступления женщины, но в больнице вовремя не оценили тяжесть ситуации и не приняли эксренных мер реагирования. В результате ребенок умер в результате нарушения поступления кислорода в матке.

Уполномоченный по общественной приемке медицинских профессий при министерстве здравоохранения заявил: «Выводы комитета гласят, что это прискорбный случай смерти из-за удушья, произошедшего в результате ошибки в оценке тяжести сердечного ритма плода».

«Несмотря на все это, было проведено кесарево сечение на позднем сроке, при котором не только сильно пострадал новорожденный, но и был диагностирован разрыв матки», — говорится в непростом отчете.

Родители подают в суд на больницу и утверждают, что медперсонал проигнорировал предупреждения монитора и вызвал серьезную цепочку сбоев, приведших к гибели малыша и серьезным травмам тела женщины.

Больница Ланиадо ответила: «К сожалению, необычное стечение обстоятельств привело к трагическим результатам дела. Мы разделяем глубокую скорбь семьи. Сразу после инцидента были проведены всесторонние и подробные обсуждения с участием всех соответствующие группы в крыле, уроки были усвоены и немедленно реализованы. Больница получила отчет комитета и серьезно относится к нему».

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