В США похитили девочку – записка о выкупе помогла выйти на подозреваемого

В прошлые выходные в США похитили 9-летнюю девочку Шарлотту Сену, которая вместе с родителями отдыхала на озере в национальном парке Moreau Lake State Park. Но полиции штата Нью-Йорк удалось спасти ее и выйти на похитителя благодаря записке о выкупе.
Об этом пишет BBC.
На протяжение двух суток девочку искали правоохранители, семья, родственники, а также сотни добровольцев. Но у полиции не было никаких зацепок, а первые 48 часов с момента похищения являются ключевыми в розыске людей. Однако дело сдвинулось с мертвой точки, когда на домашний адрес семья получила записку с требованием о выкупе.
Полиция осмотрела ее и обнаружила "знакомые" отпечатки. Оказалось, что их оставил на ней 47-летний мужчина, которого задерживали в 1999 году за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Правоохранители быстро вышли на дом, в котором он проживал, и арестовали. Девочку он запел в шкафу, но с ней все хорошо, если не учитывать полученный стресс.
По словам представителей полицейского департамента, похитителю были предъявлены обвинения в похищении первой степени. Его все еще допрашивают. Пока непонятно, почему своей жертвой он выбрал Шарлотту, почему он считал, что ее родители способны заплатит выкуп и откуда знал их домашний адрес. Возможно, некоторое время он наблюдал за семьей.
Также правоохранители предполагают, что мужчина начал требовать выкуп после того, как о похищении девочки стало известно в СМИ и на платформе GoFundMe создали страницу по сбору средств для ее поиска. За короткое время удалось собрать 17 тысяч долларов. Однако, все эти вопросы полиции еще предстоит выяснить.
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