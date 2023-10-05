Меню
Все разделы

В США похитили девочку – записка о выкупе помогла выйти на подозреваемого

13:02, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
девочка на качели, ребенок
Фото: pixabay
Двое суток Шарлотту разыскивали не только сотрудники полиции и родственники, но и сотни добровольцев.

В прошлые выходные в США похитили 9-летнюю девочку Шарлотту Сену, которая вместе с родителями отдыхала на озере в национальном парке Moreau Lake State Park. Но полиции штата Нью-Йорк удалось спасти ее и выйти на похитителя благодаря записке о выкупе.

Об этом пишет BBC.

На протяжение двух суток девочку искали правоохранители, семья, родственники, а также сотни добровольцев. Но у полиции не было никаких зацепок, а первые 48 часов с момента похищения являются ключевыми в розыске людей. Однако дело сдвинулось с мертвой точки, когда на домашний адрес семья получила записку с требованием о выкупе.

Полиция осмотрела ее и обнаружила "знакомые" отпечатки. Оказалось, что их оставил на ней 47-летний мужчина, которого задерживали в 1999 году за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Правоохранители быстро вышли на дом, в котором он проживал, и арестовали. Девочку он запел в шкафу, но с ней все хорошо, если не учитывать полученный стресс.

По словам представителей полицейского департамента, похитителю были предъявлены обвинения в похищении первой степени. Его все еще допрашивают. Пока непонятно, почему своей жертвой он выбрал Шарлотту, почему он считал, что ее родители способны заплатит выкуп и откуда знал их домашний адрес. Возможно, некоторое время он наблюдал за семьей.

Также правоохранители предполагают, что мужчина начал требовать выкуп после того, как о похищении девочки стало известно в СМИ и на платформе GoFundMe создали страницу по сбору средств для ее поиска. За короткое время удалось собрать 17 тысяч долларов. Однако, все эти вопросы полиции еще предстоит выяснить.

"Курсор" писал ранее, что в США во время пробежки похитили внучку миллиардера.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white