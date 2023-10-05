В США похитили девочку – записка о выкупе помогла выйти на подозреваемого

Двое суток Шарлотту разыскивали не только сотрудники полиции и родственники, но и сотни добровольцев.

В прошлые выходные в США похитили 9-летнюю девочку Шарлотту Сену, которая вместе с родителями отдыхала на озере в национальном парке Moreau Lake State Park. Но полиции штата Нью-Йорк удалось спасти ее и выйти на похитителя благодаря записке о выкупе.

Об этом пишет BBC.

На протяжение двух суток девочку искали правоохранители, семья, родственники, а также сотни добровольцев. Но у полиции не было никаких зацепок, а первые 48 часов с момента похищения являются ключевыми в розыске людей. Однако дело сдвинулось с мертвой точки, когда на домашний адрес семья получила записку с требованием о выкупе.

Полиция осмотрела ее и обнаружила "знакомые" отпечатки. Оказалось, что их оставил на ней 47-летний мужчина, которого задерживали в 1999 году за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Правоохранители быстро вышли на дом, в котором он проживал, и арестовали. Девочку он запел в шкафу, но с ней все хорошо, если не учитывать полученный стресс.