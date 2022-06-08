В США предупреждают о высоком риске роста насилия после массовых расстрелов

США уже находились в «среде повышенной угрозы», и эти факторы могут ухудшить ситуацию, говорится в последнем бюллетене Национальной консультативной системы по борьбе с терроризмом.

Министерство внутренней безопасности заявило, что предстоящее решение Верховного суда об абортах, увеличение числа мигрантов на границе США и Мексики и промежуточные выборы являются потенциальными триггерами экстремистского насилия в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщает Times of Israel.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем, что среда угроз станет более динамичной, поскольку несколько громких событий могут быть использованы для оправдания актов насилия в отношении ряда возможных целей», — говорится в сообщении.

Доклад является последней попыткой Министерства внутренней безопасности привлечь внимание к угрозе, исходящей от внутреннего насильственного экстремизма.

Угрозы из-за рубежа упоминаются в этом бюллетене лишь вскользь. В нем отмечается, что сторонники «Аль-Каиды» отпраздновали январское противостояние в синагоге в Колливилле, штат Техас. И в нем упоминается, что группировка «Исламское государство» призвала своих сторонников совершить теракты в Соединенных Штатах, чтобы отомстить за убийства лидера и представителя группировки.

Они также предупреждают, что Китай, россия*, Иран и другие страны стремятся разжечь разногласия внутри США, чтобы ослабить страну и ее положение в мире. Отчасти они делают это, распространяя теории заговора и ложные сообщения, которые распространяются в американском обществе.

Однако наиболее насущную и потенциально насильственную угрозу представляют внутренние насильственные экстремисты, сообщило агентство, сославшись, например, на расистское нападение, в ходе которого белый боевик убил 10 чернокожих в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, в мае.

Также мы сообщали, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля.