В США пригрозили КНДР из-за возможной передачи оружия армии рф

Джон Кирби заявил, что ни одна нация на планете не должна помогать путину.

В среду, 13 сентября, состоялась встреча российского диктатора владимира* путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В США считают, что они обсуждали будущие поставки вооружения армии рф, но призвали Северную Корею не помогать агрессору продолжать вести против Украины кровавую войну.

Об этом во время брифинга заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, США очень внимательно наблюдает за ситуацией и призывает КНДР не поддерживать преступные действия путинского режима на территории Украины. Ни одна нация на планете не должна помогать российскому диктатору помогать убивать невинных украинцев.

Представитель Белого дома подчеркнул, что если Северная Корея решит поставлять агрессору вооружение, чтобы поддерживать оккупантов на фронте, США "примут меры и разберутся с этим соответствующе". КНДР в этом случае может столкнуться с серьезными последствиями не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества.

Джон Кирби ответил, что США хотят, чтобы ВСУ добились успеха на поле боя и вернули под свой контроль все захваченные россиянами территории, потому что суверенитет Украины должен уважаться. США хотят, чтобы война закончилась, а это станет возможным, если путин поступит правильно и выведет свои войска. Но прямо сейчас этого не произойдет, а значит Америка будет и дальше предоставлять Украине возможности для противостояния и защиты своего государства.

"Курсор" писал ранее, что экс-представитель Госдепартамента США Курт Волкер рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры между москвой и Киевом. При этом на данный момент мирные переговоры, по его мнению, невозможны из-за нежелания россии.

Еще мы писали, что США прекратят военную помощь одной из арабских стран.