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США прекратят военную помощь одной из арабских стран — в чем причина

07:23, Сегодня
Мировые новости
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Фото: pixabay.com
Деньги направят двум другим странам.

Египетские СМИ сообщили, что Вашингтон решил прекратить военную помощь в размере 85 миллионов долларов, обещанную Египту, поскольку в Каире не выполнили свой долг по соглашению между странами, в рамках которого предполагалось освободить американских политических заключенных.

Согласно отчету СМИ, поддержка, обещанная Египту, вместо этого будет передана Тайваню и Ливану.

Курсор писал ранее, что посол ОАЭ в США выступил с публичным обвинением в адрес Израиля.

Кроме того, мы сообщали, что прокуратура требует выдать США израильского гражданина по обвинениям в торговле оружием. 

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