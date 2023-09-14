США прекратят военную помощь одной из арабских стран — в чем причина

Деньги направят двум другим странам.

Египетские СМИ сообщили, что Вашингтон решил прекратить военную помощь в размере 85 миллионов долларов, обещанную Египту, поскольку в Каире не выполнили свой долг по соглашению между странами, в рамках которого предполагалось освободить американских политических заключенных.

Согласно отчету СМИ, поддержка, обещанная Египту, вместо этого будет передана Тайваню и Ливану.

Курсор писал ранее, что посол ОАЭ в США выступил с публичным обвинением в адрес Израиля.

Кроме того, мы сообщали, что прокуратура требует выдать США израильского гражданина по обвинениям в торговле оружием.