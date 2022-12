В США произошло мощное землетрясение: подробности

Геологическая служба США рассказала, что утром 20 декабря на побережье Северной Калифорнии произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение силой 6,4 балла произошло примерно в семи милях к юго-западу от города Ферндейл, в районе с населением около 15 000 человек в 261 миле к северу от Сан-Франциско, в 5:45 утра. Это привело к срабатыванию системы раннего оповещения агентства.

65 000 жителей остались без электричества в Ферндейле, а также в близлежащих Эврике и Фортуне. Это землетрясение произошло через год после того, как в той же части Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

WATCH: #BNNUS Reports

Footage from the 6.4 earthquake that struck Northern #California‘s downtown #Fortuna. pic.twitter.com/VxcsJIVW5c

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 20, 2022