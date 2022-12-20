В Назарете в результате стрельбы убит мужчина и ранен ребенок

В Назарете произошла стрельба, в результате которой был смертельно ранен мужчина.

Об этом сообщает Israel National News.

Согласно сообщению, находившийся в той же машине двухлетний ребенок получил тяжелые ранения.

«Сотрудники полиции Северного округа начали расследование инцидента со стрельбой в Назарете. … Значительные силы полиции разыскивают виновных», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в конце ноября в Назарете застрелили 40-летнего мужчину. Полиция установила блокпосты и арестовала двух подозреваемых, у которых нашли заряженный пистолет.

Некоммерческая организация «The Abraham Initiative» говорит, что это 116-е убийство в арабской общине в этом году, что является абсолютным рекордом.

Курсор ранее сообщал, что в Ярке неизвестный застрелил 53-летнего мужчину. Мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением и был срочно доставлен в Галилейский медицинский центр.

Также сообщалось, что родственники одного из пациентов напали на врачей в больнице Рамбам. Родственники пациента, доставленного в онкологическое отделение больницы Рамбам, устроили драку с лечащим врачом и тремя медсестрами, которые совершали обход в отделении.

Помимо этого мы писали о том, что 3 ноября в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла по улице. Пуля прилетела со стороны Хеврона.

На место происшествия вызвали медиков, которые увидели девочку без сознания, ее состояние было критическим. Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.