В США рассказали, каких ждут действий от палестинских властей по предотвращению насилия в стране

12:24, Сегодня
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Фото: pixabay.com

В США считают, что палестинские власти должны сделать больше для предотвращения насилия.

На этот счет высказался посол США Томас Найдс, который отметил, что он «здесь не для того, чтобы указывать ЦАХАЛу, что они должны или не должны делать», когда его спросили о рекомендации Шабака (Агентство безопасности Израиля) заблокировать деревни и города палестинских арабов на севере Самарии, где явно наблюдается террористическая активность. Однако он заявил, что в США хотели бы, чтобы выплаты семьям террористов «прекратились».

Об этом сообщает «7 канал».

Также Найдс добавил, что они хотят, чтобы палестинцы могли жить в безопасности и свободе и могли передвигаться. Относительно выплат Палестинской администрации семьям террористов, Найдс высказался следующим образом:

«У нас есть закон, который запрещает перевод денег Палестинской администрации до тех пор, пока эти выплаты продолжаются. Мы выразили желание, чтобы эти выплаты прекратились. Мы считаем, что они неприемлемы. в соответствии с американскими законами, и мы каждый день оказываем давление на Палестинскую администрацию, чтобы они положили им конец», — заявил он.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр обороны Израиля Бенни Ганц назвал части Иерусалима «возможной» столицей Палестины.

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Автор материала:
Яэль Хавери
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