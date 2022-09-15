В США рассказали, каких ждут действий от палестинских властей по предотвращению насилия в стране

На этот счет высказался посол США Томас Найдс, который отметил, что он «здесь не для того, чтобы указывать ЦАХАЛу, что они должны или не должны делать», когда его спросили о рекомендации Шабака (Агентство безопасности Израиля) заблокировать деревни и города палестинских арабов на севере Самарии, где явно наблюдается террористическая активность. Однако он заявил, что в США хотели бы, чтобы выплаты семьям террористов «прекратились».

Об этом сообщает «7 канал».

Также Найдс добавил, что они хотят, чтобы палестинцы могли жить в безопасности и свободе и могли передвигаться. Относительно выплат Палестинской администрации семьям террористов, Найдс высказался следующим образом:

«У нас есть закон, который запрещает перевод денег Палестинской администрации до тех пор, пока эти выплаты продолжаются. Мы выразили желание, чтобы эти выплаты прекратились. Мы считаем, что они неприемлемы. в соответствии с американскими законами, и мы каждый день оказываем давление на Палестинскую администрацию, чтобы они положили им конец», — заявил он.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр обороны Израиля Бенни Ганц назвал части Иерусалима «возможной» столицей Палестины.