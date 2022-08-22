Ганц назвал части Иерусалима «возможной» столицей Палестины — СМИ

По словам министра обороны Израиля Бенни Ганц, страна не должна превратиться в «двунациональное» государство, потому что этого «никто не хочет».

Сегодня, 22 августа, министр обороны Бени Ганц заявил, что Иерусалим должен оставаться неделимым, но в нем есть места, которые палестинцы могли бы считать своей столицей.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

По его словам, Иерусалим является единой столицей Израиля и его нельзя превращать в «двунациональное» государство. Но в нем найдутся места, которые «палестинцы могли бы считать своей столицей».

«На востоке есть деревни, которые палестинцы называют Иерусалимом, и они не находятся в столичном районе Иерусалима. Их можно определить как столицу», — пояснил он.

Министр обороны пояснил, что не считает возможным достижение мира на Ближнем Востоке без урегулирования палестино-израильского конфликта. Он считает, что нужно отмежеваться от палестинцев и получить гарантии безопасности, тогда можно будет заняться урегулированием политических вопросов.

«Курсор» писал ранее, что Израиль увеличит на 1500 позиций количество разрешений на работу и торговлю для палестинцев, проживающих в секторе Газа.

Еще мы писали, что Израиль отложил пилотный план, позволяющий палестинцам из Иудеи и Самарии вылетать из аэропорта Рамон недалеко от Эйлата, который должен был начаться в этом месяце.