США рассказали, с какой целью бомбили Сирию

Американские авиаудары по Сирии стали посланием Ирану и всем террористическим организациям, что США намерены «без колебаний защищаться от иранской агрессии».

Пентагон заявил что американские военные бомбардировки в восточной Сирии в начале этой недели следует рассматривать как послание Ирану и поддерживаемым Тегераном террористам, которые позволили себе угрозы американским войскам несколько раз за последний год.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль сообщил, что авиаудары США по объектам, используемым террористами, поддерживаемыми КСИР, доказали готовность Соединенных Штатов без колебаний защищаться от иранской или поддерживаемой Ираном агрессии, «если она произойдет».

Две американские военные базы на северо-востоке Сирии, расположенные вблизи обширных месторождений нефти и газа, подверглись ракетному обстрелу за несколько часов до американских ударов. Двое американских военнослужащих получили незначительные ранения, еще одному была оказана медицинская помощь, и он был отправлен на работу.

«Удары были необходимы для охраны и защиты американского персонала», — говорится в заявлении представителя Центрального командования полковника Джо Бучино.

Ранее «Курсор» писал, что США нанесли авиаудары на востоке Сирии. Пентагон заявил, что авиаудары американцев в провинции Дейр-эз-Зор были совершены в ответ на атаку беспилотников КСИР на американскую базу Аль-Танф.

Также напомним, что сирийские СМИ передавали: ЦАХАЛ атаковал сирийские цели в Масьяфе и Тартусе.