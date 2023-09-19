В США спустя сутки нашли пропавший истребитель F-35: что произошло

Пилот успел катапультироваться и находится в больнице.

В воскресенье днем, 17 сентября, в США во время шторма пропал истребитель F-35B Lightning II, стоимость которого составляет около 80 миллионов долларов. Его поиски заняли почти сутки.

Об этом на странице в Twitter сообщила Объединенная база Чарльстона.

Обломки военного самолета нашли в Южной Каролине, в двух часах к северо-востоку от объединенной базы Чарльстона. В его поисках самолета военнослужащим помогали местные, окружные и государственные органы власти. Пилот истребителя успел катапультироваться и сейчас с травмами находится в больнице, его состояние стабильное.

Один из представителей военной базы рассказал, что во время полета возникла неизвестная проблема. Сейчас военные обладают ограниченным количеством информации об инциденте, но обнаружив обломки, они в скором времени узнают больше деталей.

Отметим, что первая авиакатастрофа подобного самолета произошла в 2018 году, ее классифицировали как авария "класса А", в результате которой был нанесен ущерб в размере 2 миллионов долларов.

"Курсор" писал ранее, что в Испании на авиабазе Сарагоса потерпел крушение истребитель F-18. Пилот успел катапультироваться. Момент происшествия попал на видео и был опубликован в социальных сетях.

Еще мы писали, что российский истребитель в Сирии пролетел в нескольких метрах от беспилотника США и выпустил по нему несколько сигнальных ракет.

Напомним, что в Южной Корее разбился истребитель F-16, принадлежащий армии США. Согласно предварительным данным, из гражданских в результате происшествия никто не пострадал.