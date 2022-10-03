В США у мужчины потемнела кожа после приема лекарств: подробности

34-летний Тайлер Монк страдал от тревоги, а потому обратился к врачам за помощью. Ему выписали флуоксетин – распространенный антидепрессант группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, использующийся для лечения депрессии.

Об этом сообщает Study Finds.

Монк начал прием лекарства в мае прошлого года и уже спустя неделю он заметил, что цвет его кожи стал серого оттенка. Через несколько недель он насовсем отказался от антидепрессантов, которые не избавили его от тревоги.

Потемнение кожи продолжалось несколько месяцев. Сначала изменили цвет уши, а потом процесс распространился на шею, лицо и руки. Также американец заметил другие подозрительные симптомы. В частности, у него стала чувствительной к солнцу кожа, возникли раздражение глаз и седина.

Медики проанализировали его организм, исключили наличие серьезных болезней, отравления или аутоимунных состояний и оказались в замешательстве. Теперь они пытаются выяснить, существует ли связь между приемом флуоксетина и изменением цвета кожи. Дерматолог отправил Тайлера на исследование к восьми специалистам по коже. Перед обследованием он должен пройти через компьютерную томографию брюшной полости и сдать новые анализы крови.

«Сначала они подумали, что это фотосенсибилизация, поэтому у меня реакция на свет, но я закрывался и все еще становился темнее. Я не могу получить ответы от специалистов, поэтому мы решили сделать публикацию в TikTok. Мы подумали, что не повредит поделиться в Интернете, поэтому давайте посмотрим, не случилось ли это с кем-нибудь еще, или, может быть, у кого-то есть ответы для нас. В основном это была поддержка! Люди сделали много шуток. Но мы много шутим, поэтому просто смеемся вместе с ними!», – рассказал 34-летний мужчина.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Великобритании родились близнецы с разным цветом кожи.