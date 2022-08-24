В Великобритании родились близнецы с разным цветом кожи

Дети родились в апреле и первое время были одинаковыми, но уже спустя пару месяцев девочка, Азира, стала смуглее, чем брат, Эйон. Эти события по-настоящему ошеломили их маму.

Об этом сообщает Daily Record.

Теперь 4-месячные дети существенно отличаются, потому что мальчик имеет светлую кожу и зеленые глаза, а девочка – темную кожу и карие глаза. По оценкам генетиков, шанс такого рождения составляет миллион к одному.

«Азира была немного темнее при рождении, но вы не могли точно сказать. Теперь, по прошествии нескольких недель, она дошла до того, что стала темнее своего отца. Каждые несколько недель друзья и семья все еще говорят, что не могут в это поверить», – рассказала Шантель.

A woman was shocked when she gave birth to one-in-a-million twins with completely different skin colours.

Chantelle Broughton, 29, gave birth to babies Ayon and Azirah in April. While her son Ayon was born with a fair skin tone and green eyes,

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Дело в том, что Бротон – представительница смешанной расы. По материнской линии она имеет дедушку из Нигерии. Более того, предки отца близнецом тоже имеют нетипичное происхождение – шотландское и ямайское. Когда семья оказывается на улице, то сразу становится объектом внимания множества прохожих, которым интересно, являются ли дети родными.

«Люди просто останавливаются и говорят: «Боже мой», они просто выглядят совершенно по-другому. У меня были люди, которые спрашивали: «Они оба твои?». Многие пожилые дамы останавливают меня и говорят, как это красиво. Часто люди не хотят упоминать об этом, но когда мы рассказывем им, они говорят, что это безумие, потому что такое нечасто увидишь. Хотя по-другому и быть не может, потому что это, безусловно, уникально», – поделилась мама.

По словами британки, Азира и Эйон отличается не только цветом кожи, но и характером. Девочка родилась спокойной и устойчивой, а мальчик – эмоциональным и требующим внимания. Тем не менее, это не мешает им ладить.

«Он всегда хочет, чтобы его качали, и постоянно болтает. Азира делает это нечасто. Но я заметила, что теперь они действительно смотрят друг на друга и больше улыбаются», – добавила Бротон.

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