В Великобритании родились близнецы с разным цветом кожи

Дети родились в апреле и первое время были одинаковыми, но уже спустя пару месяцев девочка, Азира, стала смуглее, чем брат, Эйон. Эти события по-настоящему ошеломили их маму.

Об этом сообщает Daily Record.

Теперь 4-месячные дети существенно отличаются, потому что мальчик имеет светлую кожу и зеленые глаза, а девочка – темную кожу и карие глаза. По оценкам генетиков, шанс такого рождения составляет миллион к одному.

«Азира была немного темнее при рождении, но вы не могли точно сказать. Теперь, по прошествии нескольких недель, она дошла до того, что стала темнее своего отца. Каждые несколько недель друзья и семья все еще говорят, что не могут в это поверить», – рассказала Шантель.

