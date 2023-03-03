В США украденный в младенчестве мужчина воссоединился с матерью

Житель города Хьюстон, штат Техас (США) Дэвид Эвери, украденный в младенчестве, нашел свою биологическую мать.

Об этом сообщает ABC 13.

Мужчина родился в Чили и был похищен у матери, Терезы дель Кармен Кампос, в возрасте 10 месяцев. Эвери стал одним из тысяч чилийских детей, которых забрали у матерей и передали в семьи из Северной Америки и Европы. Эвери всегда знал, что живет в приемной семье, однако не подозревал, что его усыновление было незаконным.

Мужчина более 10 лет искал свою биологическую семью, обращаясь в различные организации. Дель Кармен Кампос также не оставляла попыток отыскать сына. В 2022 году она узнала о похищенных детях в Чили и обратилась в Connecting Roots — некоммерческую организацию, целью которой является воссоединение усыновленных детей с их биологическими чилийскими семьями. Волонтерам удалось найти Эвери и подтвердить его родство с дель Кармен Кампос с помощью ДНК-теста. В середине февраля мужчина прилетел в Чили, чтобы воссоединиться с биологической семьей.

По словам дель Кармен Кампос, когда она впервые увидела сына в аэропорту, то подбежала, крепко обняла его и не хотела отпускать. «Это было что-то нереальное. Я будто был во сне», — вспоминает Эвери.

Дель Кармен Кампос также заявила, что будет всегда благодарна приемной матери мужчины, Мэри, за то, что она подарила ему счастливое детство и вырастила его замечательным человеком. С 1974 по 1990 год в Чили произошли тысячи краж и незаконных усыновлений новорожденных. В этот период страной руководил диктатор Аугусто Пиночет.

«Курсор» писал ранее, что житель Калифорнии (США) в течение одного часа стал участником четырех дорожно-транспортных происшествий и остался практически невредимым.