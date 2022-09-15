Экологи бьют тревогу: на Земле уменьшается площадь тропических лесов

Исследователи подсчитали, что с 2010 по 2019 год наша планета лишилась 3264 квадратных километров тропических лесов.

Вырубка лесов, в частности тропических, является экологической проблемой всего человечества. Ученые говорят, что страдает не только бассейн Амазонки, но и другие регионы планеты.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследование ученых показывает, что потеря лесов планеты происходит из-за промышленной добычи полезных ископаемых в тропиках. С 2010 по 2019 год на Земле стало на 3264 тысячи квадратных километров меньше лесов.

С помощью спутниковых снимков удалось выяснить, что большая часть потерь припадает на Индонезию, Бразилию, Гану и Сурин. В Индонезии, например, из-за строительства промышленных шахт было вырублено почти 60% тропических лесов.

Эколог Стефан Гильюм отмечает, что вместе с деревьями планета теряет биоразнообразие, источники вод, зато получает загрязнение окружающей среды и разрушенную экосистему.

Но вырубка лесов происходит не только из-за добычи золота, железной руды и других ископаемых, а также для развития инфраструктуры, расширения поселков.

«Курсор» писал ранее, что в Европе в результате крупных пожаров, спровоцированных аномальной жарой, в этом году уже выгорели 660 тысяч гектаров леса.

Еще мы писали, что ученые из США выяснили, что самыми живучими деревьями являются старейшие деревья, которые могут жить сотни лет. Более того, они могут влиять на всю экосистему леса, защищая ее от различных климатических изменений.