В США уволили профессора за показ студентам изображения пророка Мухаммеда

Американский профессор была уволена со своей университетской должности после того, как показала своим студентам изображения пророка Мухаммеда, что вызвало споры и жаркие дебаты по поводу академической свободы и религии.

Об этом пишет The Times of Israel.

Эрика Лопес Пратер, адъюнкт-профессор Университета Хэмлайн в Миннесоте, вызвала бурю негодования среди студентов-мусульман, когда в октябре прошлого года на уроке истории искусств показала два изображения основателя ислама, сделанные 200 лет назад.

По словам Пратер, ей известно, что многие мусульмане придерживаются убеждений, запрещающих такие изображения, и что она предупредила студентов, что будет показывать такие изображения во время курса, включая предупреждение в ее программе на семестр.

Но, несмотря на предупреждения, по крайней мере один ученик-мусульманин в классе подал жалобу. Позже Пратер принесла извинения по электронной почте. Однако официальные лица решили уволить профессора, посчитав демонстрацию изображений «неуважительными и исламофобскими».

Этот шаг оставил учебное заведение, в котором обучается примерно 2000 студентов, в центре возмущения по поводу свободы слова, академической свободы и мусульманских убеждений, согласно которым демонстрация любых изображений пророка Мухаммеда является святотатством.

Фонд за права личности и самовыражение написал руководству, что университет нарушил свои собственные «обязательства в отношении академической свободы и свободы выражения мнений» для всех.

Как сообщал Курсор, 30 декабря 17-летнему израильскому арабу из Вади-Ары было предъявлено обвинение в планировании теракта и стрельбы в Старом Иерусалиме.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемый просматривал видеоролики и материалы, касающиеся сборки и изготовления взрывчатых веществ, а также производства другого оружия с целью подготовки нападения.

Отмечается, что в апреле 2022 года юноша начал планировать нападение в Старом Иерусалиме после того, как столкнулся с евреями на Храмовой горе и посмотрел видео, на которых евреи проклинают пророка Мухаммеда.

Также Курсор писал о том, что в Каннах, где ежегодно проходит один из самых известный кинофестивалей, на Лазурном берегу Франции мужчина набросился с ножом на полицейского. Его подстрелили из пистолета. Нарушитель получил тяжелое ранение, но успел сказал, что действовал во имя пророка Мухаммеда.