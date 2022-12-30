Израильскому арабу предъявлено обвинение в подготовке теракта в Старом Иерусалиме

Подозреваемый просматривал видеоролики и материалы, касающиеся сборки и изготовления взрывчатых веществ, а также производства другого оружия с целью подготовки нападения.

В пятницу, 30 декабря, 17-летнему израильскому арабу из Вади-Ары было предъявлено обвинение в планировании теракта и стрельбы в Старом Иерусалиме.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемый просматривал видеоролики и материалы, касающиеся сборки и изготовления взрывчатых веществ, а также производства другого оружия с целью подготовки нападения.

Отмечается, что в апреле 2022 года юноша начал планировать нападение в Старом Иерусалиме после того, как столкнулся с евреями на Храмовой горе и посмотрел видео, на которых евреи проклинают пророка Мухаммеда.

В рамках запланированного нападения подозреваемый планировал установить взрывное устройство возле Ворот Милосердия или совершить обстрел в районе Храмовой горы. С апреля по ноябрь подсудимый обращался к нескольким людям для завладения оружием и предпринимал действия по подготовке нападения. У него также были материалы для создания взрывчатых веществ.

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