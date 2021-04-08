В США в результате очередной стрельбы погибли дети

В результате стрельбы в городе Рок-Хилл в Южной Каролине погибло не менее пяти человек, среди которых двое детей.

Отмечается, что жертвами стрельбы стали известный в городе и штате 70-летний врач, его 69-летняя супруга, двое их маленьких внуков и работавший в доме мужчина. Об этом сообщила на своей странице в Twitter полиция города.

«Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений», – отмечают в полиции.

В розыск был объявлен темнокожий мужчина в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах.

Позднее в полиции заявили, что подозреваемый задержан.

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