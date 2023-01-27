В США волки после истребления оленей начали массово охотиться на другой вид животных

Ученые выяснили, что на отдаленном острове Аляски Плезант после уничтожения оленей волки стали охотиться и истреблять морских выдр, которые стали их основным источником пищи.

Об этом сообщает Live Science.

Речь идет о первом случае в истории, когда морская выдра стала основным источником пищи для наземных хищников. Ученые ранее не изучали взаимодействие между волками и морскими выдрами на Аляске, потому что эти два вида не пересекались примерно 200 лет.

Стая волков, которая уничтожает выдр, оказалась на этом острове в 2013 году и спровоцировала резкое сокращение популяции оленей на острове. После исчезновения оленей волки не покинули эту территорию и стали охотиться на морских выдр, также известных как каналов (Enhydra lutris). Ученые наблюдают за этим уже более семи лет.

«Они не просто поедают каланов, которые мертвы или умирают, они преследуют их, охотятся на них, убивают их и вытаскивают на сушу над линией прилива, чтобы съесть», ‒ рассказал биолог-исследователь дикой природы из Департамента рыбы и дичи Аляски и соавтор исследования Гретхен Роффлер.

В рамках исследования пищевых привычек стаи специалисты решили прикрепить GPS-ошейники к некоторым членам стаи и собрать 689 образцов волчьего помета, большую часть которого нашли вдоль береговой линии острова. Анализ ДНК показал, что они ели.

Ученые утверждают, что в период с 2015 по 2020 год олени сократились с 75% до всего 7% рациона стаи. Морские выдры, с другой стороны, за тот же период увеличились с 25% до 57% рациона волков.

Согласно данным GPS-ошейника, после исчезновения большей части оленей хищники не покинули остров ради поиска нового места для охоты. Вместо этого они начали добывать себе пищу на берегу, хватая выдр на мелководье и устраивая им засаду, когда те отдыхали на скалах во время отлива.

«Случайное поедание морской выдры, выброшенной на берег из-за того, что она умерла, в этом нет ничего необычного. Но тот факт, что волки съедают так много их, указывает на то, что это стало широко распространенной моделью поведения в этой стае, и они научились тому, как сделать очень быстро», ‒ сказал Роффлер.

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