Названы животные, пугающие больших белых акул

Массовая культура внушает настоящий ужас перед большой белой акулой, что неудивительно, ведь она опасный хищник. Однако есть существа, которых боится даже она.

Об этом сообщает African Journal of Marine Science.

С 2017 года ученые документально зафиксировали, что акулы стали крайне редкими гостями у берегов Южной Африки, где они обычно собираются. Первоначально в странном исчезновении винили деятельность человека.

Однако исследование показало, что настоящим виновником этого оказалась пара косаток. Они охотились на акул и поедали их питательную и богатую витаминами печень.

Раньше рыбацкий городок Гансбаай на южноафриканском побережье был чем-то вроде святого места для наблюдателей за акулами. Хищников было очень много, в силу чего близлежащий остров Дайер считается мировой столицей больших белых акул.

Однако за последние несколько лет присутствие акул уменьшилось. Также с 2017 года по крайней мере восемь больших белых акул выбросились на берег в Гансбае, у некоторых из них не было печени и сердца — тоже признак нападения косатки.

Раны на этих акулах уникальны и, возможно, относятся к одной и той же паре косаток. Вполне вероятно, считают ученые, что эта пара несет ответственность за многие другие смерти акул, которые не были выброшены на берег.

Недавнее исследование группы ученых во главе с морским биологом Элисон Таунер из Фонда охраны природы Дайер-Айленд показало, что косатки являются причиной того, что акулы начинают избегать того, что раньше было их любимыми местами.

«Изначально после нападения косаток в Гансбае отдельные большие белые акулы не появлялись в течение нескольких недель или месяцев. То, что мы, по-видимому, наблюдаем, является широкомасштабной стратегией избегания. Чем больше косаток часто посещают эти места, тем дольше большие белые акулы держатся подальше», ‒ рассказали ученые.

В отсутствие больших белых акул освободившуюся экологическую нишу занимают узкозубые акулы (Carcharhinus brachyurus). Если вокруг нет больших белых акул, косатки вместо этого охотятся на узкозубых акул. Они делают это с навыками хищников, имеющих опыт охоты на крупных акул.

Ранее «Курсор» рассказывал, почему белые акулы умирают в неволе.