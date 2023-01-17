В США восемь человек стали жертвами вооруженного нападения в парке отдыха

В парке во время празднования дня Мартина Лютера Кинга была открыта стрельба, в которой ранения получили не менее восьми человек.

Во Флориде, США, на мероприятии, посвященном Дню Мартина Лютера Кинга, неизвестные открыли стрельбу. В результате ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает Newsweek.

Выстрелы были произведены во время автомобильного шоу MLK и празднования семейного отдыха в парке в Форт-Пирсе в понедельник вечером. По информации полиции, из восьми госпитализированных человек один находится в критическом состоянии.

Дополнительно люди получали ранения после того, как их в панике «затоптали» испугавшиеся люди.

«Прямо сейчас у нас есть восемь человек, которые были ранены. И два человека, которые пострадали во время рукопашной схватки после этого… Их сбила машина или растоптала толпа, поскольку люди просто разбегались повсюду», — сказал заместитель главы округа Сент-Люси Брайан Хестер.

Стрельба началась около 17:20, а участники «бежали в разные стороны». Несмотря на хаос, спасатели смогли оказать помощь пострадавшим вскоре после того, как произошла стрельба.

«Это был массовый хаос, на мероприятии было более тысячи человек. И когда раздались выстрелы, люди просто разбежались во всех направлениях… Было сложно сказать, кто был пострадавшим, а кто просто прятался в этот момент. Но наши спасатели начали оказывать помощь нескольким людям», — сказал Хестер.

Полиция уже известно об одном подозреваемом, но есть и другие стрелявшие, что подтверждают улики, собранных на месте преступления, добавив, что «было два разных места, где стреляли во время происшествия».

Стрельба произошла во время мероприятия, посвященного жизни Мартина Лютера Кинга-младшего, который, как известно, выступал против насилия, защищая гражданские права.

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