Китай будет использовать искусственный интеллект для создания оружия против США

Если в ближайшие 5-10 лет начнется война Китая за Тайвань, ее результат будет зависеть от возможностей искусственного интеллекта и политической воли Пекина.

Правительство Китая планирует создать свой искусственный интеллект, чтобы использовать его в военных целях. Основное препятствие на этом пути — власти США, которые понимают масштабы угрозы и пытаются ограничить поставки современной микротехники в Китай.

Об этом пишет портал Defensenews.

Отмечается, что у КНР есть амбициозные планы — к 2030 году страна хочет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Все для того, чтобы до 2035 года «прокачать» Народно-освободительную армию Китая до уровня армии США.

«Китайские разработчики активно работают над стратегией Multi-Domain Precision Warfare, аналогичной системе Пентагона Joint All-Domain Command and Control. Эта концепция требует передовых алгоритмов искусственного интеллекта и суперкомпьютеров для быстрой обработки больших данных, на основе которых военные получают информацию в режиме реального времени. Некоторые американские эксперты считают, что если в ближайшие 5-10 лет начнется война Китая за Тайвань, то ее результат будет зависеть от возможностей искусственного интеллекта и политической воли Китая», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, Китай может попытаться удержать США от доступа к Луне. Об этом предупредил администратор NASA Билл Нельсон.

«Китай может попытаться доминировать в богатых ресурсами районах Луны или даже полностью претендовать на нее и не допустить туда США», — заявил администратор NASA Билл Нельсон, предупредив, что Вашингтон и Пекин участвуют в новой космической гонке на Луну.

Также Курсор информировал о том, что Китай возмущен присутствием американского военного корабля в Тайваньском проливе.

«Военные корабли США часто играют мускулами во имя осуществления свободы судоходства. Речь идет не о том, чтобы сохранить регион свободным и открытым. Китай будет и впредь находиться в состоянии повышенной готовности и готов в любое время ответить на все угрозы и провокации, а также будет решительно защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюя.